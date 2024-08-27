 
الثلاثاء 2024-08-27 04:24 م
 

 

وزير الداخلية: الإفراج عن عدد من الموقوفين إداريا

الفراية
وزير الداخلية مازن الفراية
الثلاثاء، 27-08-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري-  أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 493 موقوفاً إداريا.

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وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، وبهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.

 
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