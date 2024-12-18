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وزير الداخلية: الحدود الأردنية العراقية آمنة ومستقرة

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
الأربعاء، 18-12-2024 04:32 م

الوكيل الإخباري-   استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني والوفد البرلماني المرافق له، الذي يزور المملكة رسميا.

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وأكد الفراية خلال اللقاء، عمق العلاقات الأردنية العراقية، التي وصفها بالتاريخية والمتشابكة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، مشيرا إلى أن الأردن يعمل وفق التوجيهات الملكية السامية على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، لا سيما في الجوانب الأمنية والاقتصادية.


وشدد على حرص الأردن على تعزيز الأمن على حدوده، مؤكدا أن الحدود الأردنية العراقية آمنة ومستقرة بفضل التنسيق الأمني عالي المستوى بين الجانبين.


واستعرض الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصا على الواجهة السورية، مشيرا إلى أهمية تكثيف التعاون الإقليمي لمحاربة تهريب المخدرات الذي شهد تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

 
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