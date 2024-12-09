وزير الداخلية: الوضع على معبر جابر آمن

الوكيل الإخباري- أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، الاثنين، أن الوضع على معبر جابر آمن، وأنه يتم تسهيل حركة السوريين العائدين إلى بلدهم.



وقال الفراية ، إنه يوجد تنسيق مع الجهة المسيطرة على الطرف الآخر من المعبر لاستقبال أي أردني عائد من سوريا.

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