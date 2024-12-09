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وزير الداخلية: الوضع على معبر جابر آمن

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
الإثنين، 09-12-2024 05:49 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، الاثنين، أن الوضع على معبر جابر آمن، وأنه يتم تسهيل حركة السوريين العائدين إلى بلدهم.

وقال الفراية ، إنه يوجد تنسيق مع الجهة المسيطرة على الطرف الآخر من المعبر لاستقبال أي أردني عائد من سوريا.

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وأشار إلى أنه تم تسهيل مغادرة بعض الصحفيين إلى سوريا لتغطية الأحداث هناك، كما جرى استقبال بعض الجنسيات العائدة من الأراضي السورية.

وبين الفراية  أن الحركة على معبر جابر "خفيفة"، وأن معظم سيارات النقل السورية قد غادرت إلى الجانب الآخر.

 
gnews

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