وزير الداخلية: الوضع على معبر جابر آمن

وقال الفراية ، إنه يوجد تنسيق مع الجهة المسيطرة على الطرف الآخر من المعبر لاستقبال أي أردني عائد من سوريا.
وبين الفراية أن الحركة على معبر جابر "خفيفة"، وأن معظم سيارات النقل السورية قد غادرت إلى الجانب الآخر.
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