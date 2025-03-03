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وزير الداخلية: تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير مركز جابر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
الإثنين، 03-03-2025 11:53 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن أكثر من 44 ألف سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم.اضافة اعلان


وأضاف الفراية، عقب زيارته مركز حدود جابر، أن المركز يشهد حركة شحن كثيفه، مؤكدا أن التعاون مع السوريين في أفضل حالاته.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير الساحات في المركز وبعض الخدمات اللوجستية هذا العام ضمن مخطط شمولي للمركز.
 
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