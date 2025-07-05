وزير الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام

10:25 ص

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الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام الجاري. اضافة اعلان





وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، قالت إن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى بلادهم، وذلك منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025.



