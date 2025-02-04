 
الثلاثاء 2025-02-04 06:54 م
 

وزير الداخلية: لن نتهاون مع هؤلاء

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
الثلاثاء، 04-02-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الداخلية مازن الفراية، ضرورة توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الأردن، مشددا على ضرورة تجسيد مفهوم المواطنة على أرض الواقع.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المثالي لعام 2024 لمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، بحضور عدد من النواب ورئيس مجلس محافظة الزرقاء وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية وممثلي المجتمع المحلي.


وبين الفراية، أن مفهوم المواطنة يعنى ببناء دولة حداثية منتجة قادرة على مجابهة التحديات والمعيقات كافة، حيث أن كل من يحمل الرقم الوطني فهو مواطن أردني له من الحقوق وعليه من الواجبات تجاه الوطن، بصرف النظر عن الفترة الزمنية التي تواجد فيها في الأردن وحصل على الجنسية الأردنية.


وأوضح أن من أهم شروط المواطنة الحقة، أن يعتني المواطن بنفسه كشخص قادر على العطاء والبذل والقدرة على السعي والتطوير، ورعاية أسرته بجد واجتهاد وتربيتهم تربية قويمة تساهم مساهمة إيجابية في منعة المجتمع.


وأكد أن المواطنة الحقيقية تضع على عاتق المواطن القدرة على الإسهام بتطوير المجتمع المحيط، بدءا من الحي والمنطقة مرورا بالمدينة والمحافظة وصولا إلى كامل تراب الوطن، وأن يدرك أن دوره مهم بصرف النظر عن العائلة والعشيرة التي ينتمي إليها، إذ أن المواطن الفاعل هو الذي يضيف لعشيرته بأفعاله وسلوكياته وإيجابياته المشهود لها.


كما أكد الفراية أن الأردن لن يتهاون مع أي منشور يبث الكراهية أو يحرض على الفتنية والعنصرية أو المناطقية أو الإقليمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يبحث مستجدات المنطقة مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام

العيسوي يعزي الخصاونة والصمادي والكعابنة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الخصاونة والصمادي والكعابنة

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

الملك يشيد بجهود القوات المسلحة الأردنية في حماية حدود الوطن وصون مقدراته

أخبار محلية الملك يزور قيادة مشاغل الحسين التابعة لسلاح الصيانة الملكي

وزارة البيئة

أخبار محلية وزير البيئة يتفقد سير العمل في مشاريع برنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية: لن نتهاون مع هؤلاء

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية 14 طائرة عسكرية جديدة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

ثلوج الأردن

الطقس الارصاد : ثلوج على هذه المناطق فقط



 




الأكثر مشاهدة