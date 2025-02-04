وزير الداخلية: لن نتهاون مع هؤلاء

جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المثالي لعام 2024 لمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، بحضور عدد من النواب ورئيس مجلس محافظة الزرقاء وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية وممثلي المجتمع المحلي.
وبين الفراية، أن مفهوم المواطنة يعنى ببناء دولة حداثية منتجة قادرة على مجابهة التحديات والمعيقات كافة، حيث أن كل من يحمل الرقم الوطني فهو مواطن أردني له من الحقوق وعليه من الواجبات تجاه الوطن، بصرف النظر عن الفترة الزمنية التي تواجد فيها في الأردن وحصل على الجنسية الأردنية.
وأوضح أن من أهم شروط المواطنة الحقة، أن يعتني المواطن بنفسه كشخص قادر على العطاء والبذل والقدرة على السعي والتطوير، ورعاية أسرته بجد واجتهاد وتربيتهم تربية قويمة تساهم مساهمة إيجابية في منعة المجتمع.
وأكد أن المواطنة الحقيقية تضع على عاتق المواطن القدرة على الإسهام بتطوير المجتمع المحيط، بدءا من الحي والمنطقة مرورا بالمدينة والمحافظة وصولا إلى كامل تراب الوطن، وأن يدرك أن دوره مهم بصرف النظر عن العائلة والعشيرة التي ينتمي إليها، إذ أن المواطن الفاعل هو الذي يضيف لعشيرته بأفعاله وسلوكياته وإيجابياته المشهود لها.
كما أكد الفراية أن الأردن لن يتهاون مع أي منشور يبث الكراهية أو يحرض على الفتنية والعنصرية أو المناطقية أو الإقليمية.
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