وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل في جسر الملك حسين

وتناول اللقاء آليات العمل في جسر الملك حسين، والإجراءات المتبعة حيال المسافرين القادمين والمغادرين، إضافة إلى مناقشة ظروف العمل والتحديات المرتبطة بها.
وأوضح الفراية كيفية العمل في الجسر سابقا، وتحديد عدد المسافرين، وحصر ساعات العمل، بسبب الترتيبات المتبعة من الجانب الآخر، بالإضافة إلى إشكاليات أخرى، مثل وقف استقبال المسافرين من قبل الجانب الآخر أحيانا، ما يؤثر على سير العمل، وجعل الجسر يختلف عن غيره من المراكز الحدودية، ما يتطلب مراعاة هذه الخصوصية عند تقييم العمل في الجسر.
وأكد الفراية أنه لمواجهة التحديات التي تواجه المسافرين، تم إطلاق منصة إلكترونية لبيع التذاكر بشكل يسهل على المسافر شراء التذاكر وإتمام إجراءات السفر بكل يسر.
وأشار إلى أنه بعد تفعيل المنصة ظهرت بعض المشكلات، ما استدعى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات لمعالجتها، من بينها ربط خدمات رجال الأعمال (V.I.P) بالمنصة الإلكترونية، وتقييد التذاكر الإلكترونية باسم المسافر ورقم جواز سفره، بهدف منع بيع وشراء التذاكر بين الأطراف الأخرى، وضمان سير حجز التذاكر وحركات المغادرين والقادمين عبر الجسر وفق آلية حديثة ومنضبطة، ما أدى إلى إحداث تحسن ملحوظ وفرق جوهري في مستوى الخدمات المقدمة في الجسر.
وفي هذا السياق، عرض الفراية محاور المشروع المتكامل لتأهيل جسر الملك حسين، الذي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذه حاليا، ويشمل تأهيل مرافق الجسر كافة وإنشاء مجمع للنقل العام وتوسعة الطريق الذي يخدم الجسر بالاتجاهين الأردني والفلسطيني وتوسعة ساحات الشحن.
من جهته، أكد وزير الداخلية الفلسطيني العلاقات المتينة التي تربط الأردن وفلسطين، مشيدا بالجهود الأردنية الكبيرة في تأهيل جسر الملك حسين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة فيه، بما ينعكس إيجابا على المسافر.
وأشار إلى أهمية العمل على معالجة الملاحظات التي ترد من المسافرين، والمتعلقة بتسريع الإجراءات وتحسين قاعات الانتظار وتقييم مدى واقعيتها، وذلك بهدف تقديم الخدمة المثلى للمسافرين.
بعد ذلك، نفذ الوزيران جولة شاملة لمرافق الجسر وقاعات القادمين والمغادرين، واطلعا على الإجراءات المعمول بها في الجسر ومدى جاهزية وملاءمة مرافق الجسر لاستقبال المسافرين ومكوثهم فيها لحين المغادرة، كما استمعا من مسؤولي الجسر، عن طبيعة العمل والخدمات المقدمة.
والتقى الوزيران بعدد من المسافرين، واستمعا إلى آرائهم حيال المنصة الإلكترونية وإيجابياتها وسهولة إجراءات الحجز وطبيعة الخدمات المقدمة في الجسر، وإثر ذلك، تم الاتفاق على بناء مظلات ما بين مدخل الجسر وقاعة المغادرين لوقاية المسافرين من ظروف الطقس المختلفة.
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