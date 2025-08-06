وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان سبل تطوير بيئة العمل على جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري- التقى وزير الداخلية، مازن الفراية، الأربعاء، على جسر الملك حسين، بوزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح، بحضور عدد من مسؤولي الجسر.

اضافة اعلان