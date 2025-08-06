وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان سبل تطوير بيئة العمل على جسر الملك حسين

وبحث الوزيران أوجه التعاون المشترك في عدة مجالات، ولا سيما ما يتعلق بتطوير وتأهيل بيئات العمل في جسر الملك حسين.
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