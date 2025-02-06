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وزير الداخلية يؤكد أن الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات للمستثمرين في القسطل

وزير الداخلية مازن الفراية خلال زيارته منطقة القسطل
وزير الداخلية مازن الفراية خلال زيارته منطقة القسطل
الخميس، 06-02-2025 12:05 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، أن الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في منطقة القسطل، مشدداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارته، الأربعاء، منطقة القسطل الصناعية، لبحث سبل تعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات المقدمة في المنطقة مع المستثمرين.

واستمع الفراية إلى ملاحظات المستثمرين والتحديات التي تواجههم، مؤكداً حرص الحكومة على تذليل العقبات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وبين أهمية المنطقة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي.

وشملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الصناعية، حيث جرى استعراض بعض المشاريع الاستثمارية القائمة، إضافةً إلى مناقشة سبل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لدعم نمو القطاع الصناعي في المنطقة.
 
gnews

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