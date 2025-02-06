وزير الداخلية يؤكد أن الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات للمستثمرين في القسطل

جاء ذلك خلال زيارته، الأربعاء، منطقة القسطل الصناعية، لبحث سبل تعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات المقدمة في المنطقة مع المستثمرين.
واستمع الفراية إلى ملاحظات المستثمرين والتحديات التي تواجههم، مؤكداً حرص الحكومة على تذليل العقبات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وبين أهمية المنطقة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وشملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الصناعية، حيث جرى استعراض بعض المشاريع الاستثمارية القائمة، إضافةً إلى مناقشة سبل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لدعم نمو القطاع الصناعي في المنطقة.
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