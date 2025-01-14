وزير الداخلية يؤكد أهمية الاستمرار بتقديم الدعم للاجئين السوريين وتسهيل عودتهم

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الداخلية مازن الفراية في مكتبه الثلاثاء جيليس ميتشاود وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة.

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وعرض الفراية للضيف الجهود التي يقوم بها الأردن في تسهيل عمل الأمم المتحدة من خلال برامجها المتعددة في الأردن مروراً إلى سوريا وكذلك إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مؤكداً على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأشقاء في سوريا خلال المرحلة القادمة والاستمرار في تقديم الدعم للاجئين السوريين وتسهيل إجراءات العودة الطوعية الآمنة إلى بلدهم مشيراً إلى استمرار الأردن في القيام بدوره الإنساني تجاه اللاجئين واستعداده لتقديم كل ما يلزم للأشقاء السوريين في كافة المجالات والوقوف مع الشعب السوري ودعم خياراته وجهوده في إعادة بناء وطنه ومؤسساته والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ برامجها خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا وهو أمر أساسي لاستقرار المنطقة.