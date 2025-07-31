وزير الداخلية يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك

وفي هذا السياق، تمت مناقشة الدعم الياباني لجهود المملكة في استضافة اللاجئين وأمن الحدود، والإشادة بالدور الياباني في دعم وتعزيز جهود المملكة في هذه المجالات.
كما تم التأكيد على العلاقات المتينة التي تربط المملكة مع اليابان، وسبل تعزيزها وتعميق مجالات التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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