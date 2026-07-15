الأربعاء 2026-07-15 08:40 م

وزير الداخلية يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون الأمني

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جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 15-07-2026 07:02 م

الوكيل الإخباري- التقى وزير الداخلية مازن الفراية، بمكتبه اليوم الأربعاء، سفيرة مملكة هولندا في عمان، ستيلا كلوث، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الأمني بين البلدين.

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وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق في المجالات الأمنية المختلفة.


وأكد الوزير الفراية والسفيرة كلوث، عمق العلاقات الأردنية الهولندية وما تشهده من تطور مستمر، وبحثا سبل تبادل الخبرات والمعلومات وآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين، لمواجهة التحديات المعاصرة، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

 
 


gnews

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