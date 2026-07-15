وزير الداخلية يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون الأمني

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق في المجالات الأمنية المختلفة.
وأكد الوزير الفراية والسفيرة كلوث، عمق العلاقات الأردنية الهولندية وما تشهده من تطور مستمر، وبحثا سبل تبادل الخبرات والمعلومات وآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين، لمواجهة التحديات المعاصرة، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
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