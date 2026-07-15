وزير الداخلية يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون الأمني

الوكيل الإخباري- التقى وزير الداخلية مازن الفراية، بمكتبه اليوم الأربعاء، سفيرة مملكة هولندا في عمان، ستيلا كلوث، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الأمني بين البلدين.

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وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق في المجالات الأمنية المختلفة.