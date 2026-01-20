وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري

الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، مركز حدود العمري، لمتابعة إجراءات العمل بالمركز.

وأكد الفراية ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وعمليات نقل البضائع، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل فترة المكوث في المركز.



واطلع على مستويات الإنجار التي جرى تنفيذها في مختلف مرافق المركز، بناء على مخرجات الزيارات السابقة.