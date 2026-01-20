الثلاثاء 2026-01-20 07:18 م

وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري

وزير الداخلية، مازن الفراية
مازن الفراية
 
الثلاثاء، 20-01-2026 07:08 م

الوكيل الإخباري-   زار وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، مركز حدود العمري، لمتابعة إجراءات العمل بالمركز.

وأكد الفراية ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وعمليات نقل البضائع، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل فترة المكوث في المركز.


واطلع على مستويات الإنجار التي جرى تنفيذها في مختلف مرافق المركز، بناء على مخرجات الزيارات السابقة.


كما اطلع على خطط التطوير المزمع تنفيذها في البنية التحتية خلال العام 2026، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة المضي قدما، بتقديم الخدمات للمسافرين بأفضل مستوى.

 
 


