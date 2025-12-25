الخميس 2025-12-25 01:45 م

وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
الخميس، 25-12-2025 01:24 م
الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الداخلية، مازن الفراية، صباح اليوم، تنفيذ الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين.اضافة اعلان

وإطلع الوزير الفراية خلال الزيارة على معدلات الإنجاز ومستويات التقدم في العمل المرتبطة بخطط تطوير الجسر.
 
 


