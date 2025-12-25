وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين

وإطلع الوزير الفراية خلال الزيارة على معدلات الإنجاز ومستويات التقدم في العمل المرتبطة بخطط تطوير الجسر.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة: بدء صرف الرديات الأحد واستكمال المتبقي مطلع 2026
-
تنويه هام من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين
-
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
-
وزير الداخلية يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم
-
قرار هام من وزارة التربية اعتبارا من العام القادم
-
العدل: تنفيذ 2143 “عقوبة بديلة عن الحبس” منذ بداية العام
-
نقابة المحامين ترفع رسوم اشتراك التأمين الصحي 25% اعتبارًا من 2026
-
فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 5 مساء عن مناطق في المملكة -أسماء