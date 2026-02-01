وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات إربد

واطلع الفراية، خلال الزيارة، على سير العمل وواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع من المعنيين، إلى شرح حول الخطط المتعلقة بعمل المديرية.
وأكد ضرورة تقديم التسهيلات المناسبة للمراجعين، وأهمية تشجيعهم على التوجه نحو الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية، بالإضافة إلى المضي قدما في تحسين بيئة العمل.
كما تفقد مشروع المبنى الجديد للمديرية، المقرر الانتقال إليه عند اكتمال جاهزيته، والمتوقع قبل انتهاء النصف الأول من هذا العام.
