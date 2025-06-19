وزير الداخلية يتفقد مديرية المتابعة والتفتيش

وأكد الفراية أهمية استمرارية الخطط والجهود التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية ومتابعة المعاملات المنجزة وفق أفضل الأساليب المتاحة، مشيرا إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين في جميع مراحل سير المعاملات وبما يتفق مع التعليمات النافذة.
كما التقى الفراية عددا من مراجعي المديرية واستمع لملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة والأفكار التي تساهم بتحسين جودة هذه الخدمات وتجاوز العقبات التي تواجههم، للتمكن من الحصول على الخدمات بنوعية عالية وأسرع وقت.
وأشاد بالنقلة النوعية التي تحققها الوزارة انطلاقا من حرصها على تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وفق الرؤى الملكية السامية في تطوير القطاع العام، في مجال الخدمات الإلكترونية وعمليات التحول الرقمي التي يظهر أثرها جليا في عمل مختلف مديريات الوزارة ومنها مديرية المتابعة والتفتيش.
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