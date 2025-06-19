الخميس 2025-06-19 02:58 م
 

وزير الداخلية يتفقد مديرية المتابعة والتفتيش

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
 
الخميس، 19-06-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-   قام وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الخميس، بزيارة مديرية المتابعة والتفتيش، تفقد خلالها سير العمل في المديرية ومستويات الإنجاز في تنفيذ المهام والواجبات المسندة إليها، كما تجول الوزير في مختلف أقسام المديرية ومكاتبها واستمع إلى ملاحظات الموظفين واقتراحاتهم المتعلقة بتطوير الأداء.

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وأكد الفراية أهمية استمرارية الخطط والجهود التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية ومتابعة المعاملات المنجزة وفق أفضل الأساليب المتاحة، مشيرا إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين في جميع مراحل سير المعاملات وبما يتفق مع التعليمات النافذة.


كما التقى الفراية عددا من مراجعي المديرية واستمع لملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة والأفكار التي تساهم بتحسين جودة هذه الخدمات وتجاوز العقبات التي تواجههم، للتمكن من الحصول على الخدمات بنوعية عالية وأسرع وقت.


وأشاد بالنقلة النوعية التي تحققها الوزارة انطلاقا من حرصها على تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وفق الرؤى الملكية السامية في تطوير القطاع العام، في مجال الخدمات الإلكترونية وعمليات التحول الرقمي التي يظهر أثرها جليا في عمل مختلف مديريات الوزارة ومنها مديرية المتابعة والتفتيش.

 
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