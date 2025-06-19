وزير الداخلية يتفقد مديرية المتابعة والتفتيش

الوكيل الإخباري- قام وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الخميس، بزيارة مديرية المتابعة والتفتيش، تفقد خلالها سير العمل في المديرية ومستويات الإنجاز في تنفيذ المهام والواجبات المسندة إليها، كما تجول الوزير في مختلف أقسام المديرية ومكاتبها واستمع إلى ملاحظات الموظفين واقتراحاتهم المتعلقة بتطوير الأداء.

اضافة اعلان



وأكد الفراية أهمية استمرارية الخطط والجهود التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية ومتابعة المعاملات المنجزة وفق أفضل الأساليب المتاحة، مشيرا إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين في جميع مراحل سير المعاملات وبما يتفق مع التعليمات النافذة.



كما التقى الفراية عددا من مراجعي المديرية واستمع لملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة والأفكار التي تساهم بتحسين جودة هذه الخدمات وتجاوز العقبات التي تواجههم، للتمكن من الحصول على الخدمات بنوعية عالية وأسرع وقت.