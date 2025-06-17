وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر ويؤكد استمرار تطوير البنية التحتية

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، مركز حدود جابر، للوقوف على سير العمل والاطلاع على الإجراءات والخدمات المقدمة للمسافرين.

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وشدد على أن وزارة الداخلية تعمل وفق رؤية شمولية لتطوير جميع المراكز الحدودية، مؤكدا أن مركز حدود جابر يشهد حراكا نشطا على أكثر من مستوى، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير بيئة آمنة وسلسة للمسافرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير.