الثلاثاء 2025-06-17 07:17 م
 

وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر ويؤكد استمرار تطوير البنية التحتية

وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر
وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر
 
الثلاثاء، 17-06-2025 06:26 م

الوكيل الإخباري-    تفقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، مركز حدود جابر، للوقوف على سير العمل والاطلاع على الإجراءات والخدمات المقدمة للمسافرين.

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وشدد على أن وزارة الداخلية تعمل وفق رؤية شمولية لتطوير جميع المراكز الحدودية، مؤكدا أن مركز حدود جابر يشهد حراكا نشطا على أكثر من مستوى، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير بيئة آمنة وسلسة للمسافرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير.


وأكد الوزير، خلال لقائه الكوادر العاملة في المركز، أن وزارة الداخلية تولي المراكز والمعابر الحدودية اهتمامًا خاصًا، مشددًا على أن مركز حدود جابر يشهد حاليًا عمليات توسعة شاملة تتضمن إنشاء قاعات جديدة ومجهزة بالكامل لخدمة القادمين والمغادرين، ضمن خطة لتأهيل البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح أن هذه التوسعة تأتي استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين عبر المركز، حيث يعد مركز حدود جابر ثالث أكثر المراكز الحدودية كثافة لحركة المسافرين بعد مطار الملكة علياء الدولي ومركز حدود العمري، مبينًا أن عدد المسافرين عبر المركز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ ضعف عدد المسافرين عبر المركز للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن المركز يعمل حاليًا على مدار الساعة، سواء لحركة الركاب أو الشحن، في خطوة غير مسبوقة تعكس تطور الأداء وتحسين الخدمات.

 
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