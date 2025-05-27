وزير الداخلية يرعى احتفال جامعة جرش بعيد الاستقلال 79

الوكيل الإخباري- رعى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم، الاحتفال الذي أقامته جامعة جرش الأهلية بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية.

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وبيّـن الفراية، في كلمته، أن الاستقلال هو ثمرة كفاح طويل ضحى فيه الآباء والأجداد بالغالي والنفيس وعاشوا سنوات الصبر والرضا على طريق الاستقلال، مستذكرا ما قدمته بيوت الأردنيين من تضحيات كبيرة وشهيدا تلو شهيد في سبيل ذلك الاستقلال لبناء دولة مزدهرة، يقودها اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بحكمة واقتدار.