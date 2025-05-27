الثلاثاء 2025-05-27 12:12 م
 

وزير الداخلية يرعى احتفال جامعة جرش بعيد الاستقلال 79

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   رعى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم، الاحتفال الذي أقامته جامعة جرش الأهلية بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان


وبيّـن الفراية، في كلمته، أن الاستقلال هو ثمرة كفاح طويل ضحى فيه الآباء والأجداد بالغالي والنفيس وعاشوا سنوات الصبر والرضا على طريق الاستقلال، مستذكرا ما قدمته بيوت الأردنيين من تضحيات كبيرة وشهيدا تلو شهيد في سبيل ذلك الاستقلال لبناء دولة مزدهرة، يقودها اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بحكمة واقتدار.


وركز الفراية على دور المواطن الأردني في صياغة الاستقلال والمحافظة عليه، كون الفرد المستقل هو اللبنةُ الأولى في بناء مجتمع متماسك يدرك أن انتماءه لوطنه وأرضه لا يكتمل إلا بالعطاء والتشاركية والإحساس بالآخر والشعور بالمسؤولية والعمل التطوعي العفوي المعبّر.

 
gnews

أحدث الأخبار

نتت

فن ومشاهير بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين السوريين - فيديو

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يرعى احتفال جامعة جرش بعيد الاستقلال 79

تعبيرية

عربي ودولي 900 سيارة و71 نقطة طبية لخدمة الحجاج .. السعودية ترفع جاهزيتها الكاملة

رئيس الأرجنتين خافيير ميلي

عربي ودولي رئيس الأرجنتين يُكرّم في إسرائيل .. وجائزة مثيرة للجدل

ل

أسواق ومال أرباح القطاع الصناعي الصيني تشهد ارتفاعا ملحوظا

رئيس الديوان الملكي يلتقي مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي

ل

أخبار محلية قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

جانب من تنفيذ المشاريع

أخبار محلية البدء بتنفيذ 3 مشاريع صيانة طرق حيوية في محافظة الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة