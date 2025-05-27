وزير الداخلية يرعى احتفال جامعة جرش بعيد الاستقلال 79

وبيّـن الفراية، في كلمته، أن الاستقلال هو ثمرة كفاح طويل ضحى فيه الآباء والأجداد بالغالي والنفيس وعاشوا سنوات الصبر والرضا على طريق الاستقلال، مستذكرا ما قدمته بيوت الأردنيين من تضحيات كبيرة وشهيدا تلو شهيد في سبيل ذلك الاستقلال لبناء دولة مزدهرة، يقودها اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بحكمة واقتدار.
وركز الفراية على دور المواطن الأردني في صياغة الاستقلال والمحافظة عليه، كون الفرد المستقل هو اللبنةُ الأولى في بناء مجتمع متماسك يدرك أن انتماءه لوطنه وأرضه لا يكتمل إلا بالعطاء والتشاركية والإحساس بالآخر والشعور بالمسؤولية والعمل التطوعي العفوي المعبّر.
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