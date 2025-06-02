وزير الداخلية يرعى احتفال مدينة سحاب بعيد الاستقلال الـ79

الوكيل الإخباري- رعى وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، الاحتفال الذي نظّمته بلدية سحاب، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة، في ملعب الشهيد إبراهيم حسونة (ممشى سحاب)، بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء المنطقة وأبناء المجتمع المحلي.

اضافة اعلان



وأكد وزير الداخلية، في كلمة له خلال الحفل، أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة وطنية عزيزة نجدد فيها العهد والولاء للقيادة الهاشمية، مشيداً بما تحقق من أمن واستقرار بفضل حكمة جلالة الملك عبد الله الثاني وقيادات الهاشميين على مر التاريخ.

وقال إن المملكة بفضل وعي المواطن الأردني وتضحيات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، تمكنت من الحفاظ على أمنها واستقرارها وسط إقليم مضطرب، لافتاً إلى أن الكثير من الجنسيات في الدول المحيطة تطلب الإقامة والجنسية الأردنية لما يتمتع به الأردن من استقرار ومكانة.



وأضاف أن الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الخدمية خلال السنوات الماضية تعكس نقلة نوعية في أداء الدولة الأردنية، مؤكداً أن الخدمات الحكومية باتت متوفرة بشكل مميز على امتداد جغرافيا المملكة، وإن كانت تحتاج إلى المزيد من التطوير.



وشدد على موقف الأردن الثابت تجاه الفلسطينية، وخاصة ما يعانيه أهلنا في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الدعم الأردني للفلسطينيين هو دعم حقيقي مادي ومعنوي، يتجاوز الشعارات والمظاهر إلى أفعال ملموسة على الأرض.



من جانبه، تحدث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود عن أبرز الإنجازات التي تحققت على مدى 79 عاماً من الاستقلال، مثمناً جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في قيادة مسيرة النهضة والتحديث، ومستعرضاً تطور مدينة سحاب كنموذج للإنجاز الوطني في ظل الاستقلال.