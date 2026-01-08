الخميس 2026-01-08 06:49 م

وزير الداخلية يزور متصرفية لواء الرمثا ويتفقد سد البويضة

ب
أرشيفية
 
الخميس، 08-01-2026 05:56 م

الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الخميس، متصرفية لواء الرمثا في محافظة إربد، واجتمع بمتصرف اللواء، بحضور رئيس لجنة بلدية الرمثا ورئيس لجنة بلدية سهل حوران.

اضافة اعلان


وشدد الفراية، على أهمية الاستعداد التام للمنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام المقبلة، وضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، والتنسيق فيما بينها لرفع مستوى الجاهزية وديمومة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين خلال هذه الظروف.


كما أكد الفراية، على ضرورة استمرارية تفقد البنية التحتية وصيانتها، للاستجابة لمختلف أحوال الطقس المتوقعة، وبما يتفق مع متطلبات خطة الدفاع المدني المنبثقة عن اللجنة المحلية للدفاع المدني.


وفي سياق متصل، أكد الفراية ضرورة تطوير الأداء الإداري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف جولات لجان الصحة والسلامة العامة، للتحقق من توافر الشروط الصحية ومتطلبات السلامة العامة.


كما تفقد الفراية، سد البويضة، ووقف على الوضع المائي فيه، وزار المناطق المحيطة بالسد، واطلع على مدى جاهزيتها لتصريف المياه، وتفقد وادي الشياح الممتد من السد إلى المدينة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي وزير الطاقة الأمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن

إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

عربي ودولي إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

عربي ودولي وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

فن ومشاهير الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

أخبار محلية المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

عربي ودولي ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

ل

فلسطين استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خيمة نازحين في مواصي خان يونس

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا

شؤون برلمانية رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا



 






الأكثر مشاهدة