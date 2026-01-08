وزير الداخلية يزور متصرفية لواء الرمثا ويتفقد سد البويضة

الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الخميس، متصرفية لواء الرمثا في محافظة إربد، واجتمع بمتصرف اللواء، بحضور رئيس لجنة بلدية الرمثا ورئيس لجنة بلدية سهل حوران.

وشدد الفراية، على أهمية الاستعداد التام للمنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام المقبلة، وضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، والتنسيق فيما بينها لرفع مستوى الجاهزية وديمومة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين خلال هذه الظروف.



كما أكد الفراية، على ضرورة استمرارية تفقد البنية التحتية وصيانتها، للاستجابة لمختلف أحوال الطقس المتوقعة، وبما يتفق مع متطلبات خطة الدفاع المدني المنبثقة عن اللجنة المحلية للدفاع المدني.



وفي سياق متصل، أكد الفراية ضرورة تطوير الأداء الإداري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف جولات لجان الصحة والسلامة العامة، للتحقق من توافر الشروط الصحية ومتطلبات السلامة العامة.