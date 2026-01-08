وزير الداخلية يزور متصرفية لواء الرمثا ويتفقد سد البويضة

وشدد الفراية، على أهمية الاستعداد التام للمنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام المقبلة، وضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، والتنسيق فيما بينها لرفع مستوى الجاهزية وديمومة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين خلال هذه الظروف.
كما أكد الفراية، على ضرورة استمرارية تفقد البنية التحتية وصيانتها، للاستجابة لمختلف أحوال الطقس المتوقعة، وبما يتفق مع متطلبات خطة الدفاع المدني المنبثقة عن اللجنة المحلية للدفاع المدني.
وفي سياق متصل، أكد الفراية ضرورة تطوير الأداء الإداري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف جولات لجان الصحة والسلامة العامة، للتحقق من توافر الشروط الصحية ومتطلبات السلامة العامة.
كما تفقد الفراية، سد البويضة، ووقف على الوضع المائي فيه، وزار المناطق المحيطة بالسد، واطلع على مدى جاهزيتها لتصريف المياه، وتفقد وادي الشياح الممتد من السد إلى المدينة.
