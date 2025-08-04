وزير الداخلية يزور متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد

الوكيل الإخباري-أكد وزير الداخلية مازن الفراية ضرورة تطوير الأداء الإداري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في لواء بني كنانة، إضافة إلى تكثيف جولات لجان الصحة والسلامة العامة.



وأشار الفراية خلال زيارته اليوم الاثنين متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد، واجتماعه بمتصرف اللواء ومساعده وموظفي المتصرفية، إلى ضرورة قيام لجان الصحة والسلامة العامة بواجباتها الرقابية والتفتيشية على مختلف المنشآت والمواقع، للتحقق من توافر الشروط الصحية ومتطلبات السلامة العامة، بما يضمن المحافظة على صحة الإنسان وروحه.

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وشدد الفراية على أهمية متابعة شكاوى المواطنين ومتطلباتهم المختلفة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة المتعلقة بالمياه والعمل مع الجهات المعنية على تأمين احتياجاتهم الأساسية منها.