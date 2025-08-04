الثلاثاء 2025-08-05 10:14 ص
 

وزير الداخلية يزور متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد

ا
جانب من الزيارة
 
الإثنين، 04-08-2025 10:14 م

الوكيل الإخباري-أكد وزير الداخلية مازن الفراية ضرورة تطوير الأداء الإداري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في لواء بني كنانة، إضافة إلى تكثيف جولات لجان الصحة والسلامة العامة.

وأشار الفراية خلال زيارته اليوم الاثنين متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد، واجتماعه بمتصرف اللواء ومساعده وموظفي المتصرفية، إلى ضرورة قيام لجان الصحة والسلامة العامة بواجباتها الرقابية والتفتيشية على مختلف المنشآت والمواقع، للتحقق من توافر الشروط الصحية ومتطلبات السلامة العامة، بما يضمن المحافظة على صحة الإنسان وروحه.

اضافة اعلان


وشدد الفراية على أهمية متابعة شكاوى المواطنين ومتطلباتهم المختلفة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة المتعلقة بالمياه والعمل مع الجهات المعنية على تأمين احتياجاتهم الأساسية منها.


وفي سياق متصل، وجّه الفراية الحاكمية الإدارية إلى وضع الخطط اللازمة لتعزيز العمل التطوعي في اللواء، بالتشاركية مع المجلس التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشبابية، وبمختلف المجالات، خاصة المتعلقة بتنفيذ حملات النظافة في المواقع السياحية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية

ىى

طب وصحة إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

قلقلقل

منوعات لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

نننن

منوعات كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن

تتت

منوعات طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك

ه

منوعات ذعر في بريطانيا بعد العثور على "فأر بحجم قطة" داخل منزل - صور



 
 





الأكثر مشاهدة