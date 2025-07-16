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وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويوجه المعنيين إلى مراجعة رحلة المسافر

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جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 16-07-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، مركز حدود جابر، وتفقد سير العمل في المركز وراجع مع المعنيين رحلة المسافر سواء القادم أو المغادر.

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كما وجّه الوزير الفراية مسؤولي المركز، إلى ضرورة العمل على تقليل فترة مكوث المسافر داخل المركز الحدودي، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة واختصار الإجراءات المتبعة وتسريع تنفيذها.


يشار إلى أنه سيتم في الفترة القريبة المقبلة، إجراء مداخلات محدودة في البنية التحتية للمركز؛ لتحقيق هذه الغايات.

 
 
gnews

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