وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويوجه المعنيين إلى مراجعة رحلة المسافر

الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، مركز حدود جابر، وتفقد سير العمل في المركز وراجع مع المعنيين رحلة المسافر سواء القادم أو المغادر.

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كما وجّه الوزير الفراية مسؤولي المركز، إلى ضرورة العمل على تقليل فترة مكوث المسافر داخل المركز الحدودي، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة واختصار الإجراءات المتبعة وتسريع تنفيذها.