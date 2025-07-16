وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويوجه المعنيين إلى مراجعة رحلة المسافر

كما وجّه الوزير الفراية مسؤولي المركز، إلى ضرورة العمل على تقليل فترة مكوث المسافر داخل المركز الحدودي، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة واختصار الإجراءات المتبعة وتسريع تنفيذها.
يشار إلى أنه سيتم في الفترة القريبة المقبلة، إجراء مداخلات محدودة في البنية التحتية للمركز؛ لتحقيق هذه الغايات.
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