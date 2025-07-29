وزير الداخلية يزور معان ويؤكد أهمية سيادة القانون والعمل المؤسسي

وأكد الفراية أهمية التعاون والتنسيق بين الجميع بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضرورة دعم اللجان البلدية ولجنة مجلس المحافظة، ومساندتها في تنفيذ القرارات الإدارية التي تتخذها في خدمة المواطنين.
وشدد الفراية على لجان البلديات بضرورة العمل بكفاءة وفاعلية، والتشاور المشترك مع البلديات الأخرى والاستفادة من تجاربها ونقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما بينها، مركزًا على أهمية التوجه نحو تصويب أوضاع الموارد البشرية في البلديات، وبما يحقق العدالة بين الموظفين ويزيد من إنتاجيتهم.
ووجّه وزير الداخلية لجنة مجلس محافظة معان، بتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع القائمة، وتقييم موازنة المحافظة، وإجراء المناقلات اللازمة فيها عند الضرورة، وبما يخدم المصلحة العامة لأبناء المحافظة.
وأشار الفراية إلى أهمية سيادة القانون، والعمل المؤسسي المنتظم، في تطوير أداء الإدارة العامة، وبما يكفل الحق في الحصول على الخدمات الفضلى، مؤكدًا ضرورة أن تبرز مظاهر ذلك من خلال نتائج يجب أن يلحظها المواطن عمليًا في مختلف المجالات.
واستمع الفراية إلى إيجاز من محافظ معان والمجلس الأمني عن دور مختلف الأجهزة والدوائر في تقديم الخدمات وتنفيذ مهامها، كما استعرض رئيس لجنة بلدية معان الكبرى، ورئيس لجنة مجلس المحافظة خططهما للعمل خلال الفترة المقبلة.
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