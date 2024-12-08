وزير الداخلية يزور معبر حدود جابر ويتفقد سير العمل

10:10 م

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الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية مازن الفراية، مساء الأحد، مركز حدود جابر ليتفقد سير العمل في المعبر. اضافة اعلان





وكان قد أعلن وزير الداخلية، الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.