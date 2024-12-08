وزير الداخلية يزور معبر حدود جابر ويتفقد سير العمل

وكان قد أعلن وزير الداخلية، الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.
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