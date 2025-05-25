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وزير الداخلية يستجيب لمطالب النواب ويقرر السماح بالسفر إلى سوريا دون موافقة مسبقة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 25-05-2025 07:02 م

الوكيل الإخباري-   في استجابة مباشرة للمطالب النيابية، وعلى رأسها التحرك الذي قاده النائب زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، قرر وزير الداخلية مازن الفراية السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر إلى الجمهورية العربية السورية عبر مركز حدود جابر دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أمنية مسبقة، شريطة ألا تكون هناك موانع أمنية تحول دون السفر، وأن يتم تطبيق الإجراءات المتبعة كما هو معمول به في باقي المراكز الحدودية.

وجاء في الكتاب الرسمي الموجه إلى مدير الأمن العام بتاريخ 2025/5/25، أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه، وعلى الأجهزة المختصة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في تسهيل تنقل المواطنين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين الأردن وسوريا، لا سيما قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. ويأتي بعد مطالبات متكررة من لجنة الاقتصاد والاستثمار وعدد من النواب الذين شددوا على ضرورة رفع القيود لتيسير الحركة الحدودية وتحفيز الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتهم النائب زهير الخشمان الذي لعب دورًا محوريًا في التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية.

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