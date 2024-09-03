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وزير الداخلية يستقبل نظيره العراقي في العقبة

استقبال وزير الداخلية مازن الفراية لنظيره العراقي
استقبال وزير الداخلية مازن الفراية لنظيره العراقي
الثلاثاء، 03-09-2024 11:11 ص

الوكيل الإخباري-    استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، صباح اليوم الثلاثاء، في مطار الملك الحسين الدولي – العقبة، وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري.

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وتأتي زيارة الوزير الشمري للمملكة، للمشاركة في معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس 2024 بنسخته الرابعة عشرة، في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الذي ستنطلق فعالياته برعاية ملكية سامية اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام.


ويشتمل المعرض على عروض لأسلحة خفيفة ومتوسطة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية وأحدث الأجهزة والمعدات الدفاعية المستخدمة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية

 
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