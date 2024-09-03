وزير الداخلية يستقبل نظيره العراقي في العقبة

وتأتي زيارة الوزير الشمري للمملكة، للمشاركة في معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس 2024 بنسخته الرابعة عشرة، في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الذي ستنطلق فعالياته برعاية ملكية سامية اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويشتمل المعرض على عروض لأسلحة خفيفة ومتوسطة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية وأحدث الأجهزة والمعدات الدفاعية المستخدمة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية
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