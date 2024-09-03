وزير الداخلية يستقبل نظيره العراقي في العقبة

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، صباح اليوم الثلاثاء، في مطار الملك الحسين الدولي – العقبة، وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري.

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وتأتي زيارة الوزير الشمري للمملكة، للمشاركة في معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس 2024 بنسخته الرابعة عشرة، في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الذي ستنطلق فعالياته برعاية ملكية سامية اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام.