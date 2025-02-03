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وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
الإثنين، 03-02-2025 12:45 م
الوكيل الإخباري-  وصل إلى عمان، اليوم الاثنين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في زيارة للمملكة يجري خلالها مباحثات مع وزير الداخلية مازن الفراية وعدد من المسؤولين.اضافة اعلان


وكان في استقبال الوزير الصباح لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي وزير الداخلية مازن الفراية وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة .
 
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