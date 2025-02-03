وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي

وكان في استقبال الوزير الصباح لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي وزير الداخلية مازن الفراية وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة .
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