الأربعاء 2026-06-03 02:58 م

وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي

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جانب من الاستقبال
 
الأربعاء، 03-06-2026 01:03 م

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الداخلية، مازن الفراية، ظهر اليوم الثلاثاء، في مطار الملكة علياء الدولي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي.

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ويجري الصباح زيارة قصيرة للمملكة، وبرفقته عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية الكويتية.

 
 


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