وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الداخلية، مازن الفراية، ظهر اليوم الثلاثاء، في مطار الملكة علياء الدولي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي.

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