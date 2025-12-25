وزير الداخلية يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك وزير الداخلية مازن الفراية في قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي.

وحضر القداس نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، نيابة عن الرئيس محمود عباس، وعدد من الشخصيات السياسية الفلسطينية، ورجال دين مسيحيون ومسلمون، ودبلوماسيون من مختلف أنحاء العالم.



وألقى بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة بيير باتيستا بيتسابالا، عظة قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا (كنيسة المهد)، دعا خلالها إلى أن يعمّ السلام والمحبة والتسامح بين البشرية من أجل العيش بأمن وسلام وازدهار، مطالبًا أتباع الديانات الثلاث الجنوح نحو الإيمان والمحبة والسلام والتسامح بدل الكراهية والحقد والاقتتال.