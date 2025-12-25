الخميس 2025-12-25 11:57 ص

وزير الداخلية يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم

وزير الداخلية يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم
وزير الداخلية يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم
الخميس، 25-12-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك وزير الداخلية مازن الفراية في قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي.

اضافة اعلان


وحضر القداس نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، نيابة عن الرئيس محمود عباس، وعدد من الشخصيات السياسية الفلسطينية، ورجال دين مسيحيون ومسلمون، ودبلوماسيون من مختلف أنحاء العالم.


وألقى بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة بيير باتيستا بيتسابالا، عظة قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا (كنيسة المهد)، دعا خلالها إلى أن يعمّ السلام والمحبة والتسامح بين البشرية من أجل العيش بأمن وسلام وازدهار، مطالبًا أتباع الديانات الثلاث الجنوح نحو الإيمان والمحبة والسلام والتسامح بدل الكراهية والحقد والاقتتال.


وشكر البطريرك بتسابالا، في مستهل عظته، جلالة الملك ومندوبه الوزير الفراية على حضور هذه المناسبة العظيمة، مثمّنًا مواقف جلالة الملك وجهوده في مساعدة أهالي قطاع غزة، ودعمه المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صادرات الصناعات التعدينية تصل 61 دولة

عربي ودولي صادرات الصناعات التعدينية تصل 61 دولة

7777

فيديو منوع متداول: هكذا يمكنك الخروج بسيارتك بسهولة عند اصطفافها في مكان ضيّق

5غ5

فيديو منوع المقطع الأكثر تداولًا لفرحة هذا الصغير عندما ذهب لأول مرة ليشتري الخبز بمفرده

حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

اقتصاد محلي 394 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا

ف

فيديو منوع متداول: هكذا يحمي الأطباء أنفسهم ويستعدّون عند التعامل مع مريض يحمل مرضًا شديد العدوى والخطورة

غت

فيديو منوع متداول: في الدول الإسكندنافية، من الشائع ترك الأطفال الرُّضَّع ينامون في الخارج خلال الشتاء والثلوج

اةاةا

فيديو منوع متداول حول العالم: طريق نال تداولًا واسعًا بسبب غرابة تصميمه

5غ5

فيديو منوع مقطع بعنوان: جميع مشاكلنا امام هذا الطفل لاشيء



 






الأكثر مشاهدة