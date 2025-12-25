وزير الداخلية يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم

وحضر القداس نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، نيابة عن الرئيس محمود عباس، وعدد من الشخصيات السياسية الفلسطينية، ورجال دين مسيحيون ومسلمون، ودبلوماسيون من مختلف أنحاء العالم.
وألقى بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة بيير باتيستا بيتسابالا، عظة قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا (كنيسة المهد)، دعا خلالها إلى أن يعمّ السلام والمحبة والتسامح بين البشرية من أجل العيش بأمن وسلام وازدهار، مطالبًا أتباع الديانات الثلاث الجنوح نحو الإيمان والمحبة والسلام والتسامح بدل الكراهية والحقد والاقتتال.
وشكر البطريرك بتسابالا، في مستهل عظته، جلالة الملك ومندوبه الوزير الفراية على حضور هذه المناسبة العظيمة، مثمّنًا مواقف جلالة الملك وجهوده في مساعدة أهالي قطاع غزة، ودعمه المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة.
