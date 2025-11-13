وزير الداخلية يشارك في مؤتمر دولي حول التعاون الأمني

ويعقد المؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة من 13-14 تشرين الثاني الحالي، بحضور مجموعة من وزراء الداخلية الأوروبيين والعرب وممثلي بعض المنظمات الإقليمية والعالمية.
ويبحث المؤتمر قضايا أمنية مشتركة بين ضفتي المتوسط، تتعلق بمناقشة نماذج جديدة للأمن وإعادة التفكير في التعاون الشرطي لمواجهة التهديدات المتطورة، وإقرار وثيقة التعاون المشترك بشأن تعزيز آلية حوار سياسي منظمة واستراتيجية أمنية بين بلدان الإقليم.
ويلقي الفراية كلمة رئيسية حول وجهة النظر الأردنية، تتناول أهم التحديات والقضايا الأمنية التي تواجه الأردن في محيطه الإقليمي، إضافة الى عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين عدد من وزراء الداخلية العرب والأوروبيين وممثلي المنظمات الإقليمية والعالمية.
