الخميس 2025-11-13 07:26 م
 

وزير الداخلية يشارك في مؤتمر دولي حول التعاون الأمني

وزير الداخلية يشارك في مؤتمر دولي حول التعاون الأمني
وزير الداخلية يشارك في مؤتمر دولي حول التعاون الأمني
 
الخميس، 13-11-2025 05:45 م
الوكيل الإخباري-   يشارك وزير الداخلية مازن الفراية، في أعمال المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل إرساء حوار سياسي إقليمي حول تعزيز التعاون الأمني.اضافة اعلان


ويعقد المؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة من 13-14 تشرين الثاني الحالي، بحضور مجموعة من وزراء الداخلية الأوروبيين والعرب وممثلي بعض المنظمات الإقليمية والعالمية.

ويبحث المؤتمر قضايا أمنية مشتركة بين ضفتي المتوسط، تتعلق بمناقشة نماذج جديدة للأمن وإعادة التفكير في التعاون الشرطي لمواجهة التهديدات المتطورة، وإقرار وثيقة التعاون المشترك بشأن تعزيز آلية حوار سياسي منظمة واستراتيجية أمنية بين بلدان الإقليم.

ويلقي الفراية كلمة رئيسية حول وجهة النظر الأردنية، تتناول أهم التحديات والقضايا الأمنية التي تواجه الأردن في محيطه الإقليمي، إضافة الى عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين عدد من وزراء الداخلية العرب والأوروبيين وممثلي المنظمات الإقليمية والعالمية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

شؤون برلمانية عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

أسواق ومال الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

شؤون برلمانية الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

أخبار محلية افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

عربي ودولي العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

أخبار محلية ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

ا

أخبار محلية محمية رم تشارك باجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي في الإمارات

ب

أسواق ومال روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز



 
 





الأكثر مشاهدة