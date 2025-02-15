وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي وزير الداخلية التونسي خالد النوري والسفير الأردني لدى تونس عبد الله أبو رمان ، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.
وتأتي مشاركة الفراية في إطار حرص الأردن على تعزيز التعاون العربي في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، وتبادل الخبرات حول التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه الدول العربية.
وسيجري الفراية على هامش اجتماعات الدورة، عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وزراء الداخلية في الدول العربية الشقيقة، وممثلي المنظمات الدولية المشاركة في أعمال الدورة.
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