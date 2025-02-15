 
الأحد 2025-02-16 01:08 ص
 

وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب
وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب
السبت، 15-02-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-   وصل وزير الداخلية مازن الفراية، السبت، إلى تونس العاصمة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي ستُعقد اجتماعاتها الأحد.اضافة اعلان


وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي وزير الداخلية التونسي خالد النوري والسفير الأردني لدى تونس عبد الله أبو رمان ، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.

وتأتي مشاركة الفراية في إطار حرص الأردن على تعزيز التعاون العربي في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، وتبادل الخبرات حول التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه الدول العربية.

وسيجري الفراية على هامش اجتماعات الدورة، عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وزراء الداخلية في الدول العربية الشقيقة، وممثلي المنظمات الدولية المشاركة في أعمال الدورة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

روبيو

عربي ودولي روبيو يصل إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيلي أنه سينسحب من لبنان خلال أيام

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد القدرة على بناء غزة دون تهجير أهلها

وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

أخبار محلية وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

تعبيرية

الطقس الأرصاد الجوية: خلايا رعدية ماطرة في مناطق عدة من المملكة

أحمد الشرع

عربي ودولي أحمد الشرع يزور محافظة حلب

كتائب القسام

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات المرحلة الثانية



 




الأكثر مشاهدة