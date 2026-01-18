وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

09:57 ص

الوكيل الإخباري- يجري وزير الداخلية، مازن الفراية، في الأثناء، زيارة إلى جسر الملك حسين للاطلاع على سير إجراءات العمل في الجسر ومستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين.



