الأحد 2026-01-18 10:49 ص

وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

وزير الداخلية، مازن الفراية
وزير الداخلية، مازن الفراية
 
الأحد، 18-01-2026 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   يجري وزير الداخلية، مازن الفراية، في الأثناء، زيارة إلى جسر الملك حسين للاطلاع على سير إجراءات العمل في الجسر ومستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين. اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي

خاص بالوكيل رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي

اقتصاد محلي الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي

غزة

فلسطين ترامب يدعو شخصيات للانضمام إلى مجلس السلام الخاص في غزة - أسماء

ل

عربي ودولي ما حقيقة مطالبة ترامب الدول بمليار دولار مقابل البقاء في مجلس السلام؟

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد

عربي ودولي القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد

ة

عربي ودولي جيش كوريا الجنوبية يبدأ في نشر الصاروخ "الوحش" هيونمو-5



 






الأكثر مشاهدة