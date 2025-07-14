وزير الداخلية يطمئن على عمليات إخماد الحرائق في سوريا

من جهته، أثنى وزير الداخلية السوري، على الدعم الأردني ومساندته للسوريين في هذه الأزمة والدور الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني الأردنية وطواقمها البشرية بالمساعدة في إخماد هذه الحرائق بفعالية وكفاءة.
وفي سياق متصل، وجه الوزير الفراية الدعوة إلى نظيره السوري لزيارة المملكة خلال الشهر الحالي .
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