الأربعاء 2026-06-17 10:57 ص

وزير الداخلية يعلق على مباراة النشامى امام النمسا

وزير الداخلية، مازن الفراية
مازن الفراية
 
الأربعاء، 17-06-2026 10:49 ص

الوكيل الإخباري-   أشاد وزير الداخلية ، مازن الفراية، بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني الأردني "النشامى" في مستهل مشوارهم التاريخي ببطولة كأس العالم 2026 أمام منتخب النمسا.

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وأكد الفراية، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) عقب نهاية المواجهة، أن النتيجة للمباراة التي انتهت لصالح النمسا، قائلا: «أداء محترم... نتيجة لا تعكس واقع المباراة... الخير بالجايات بإذن الله يا أردن».

 
 


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