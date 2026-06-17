وزير الداخلية يعلق على مباراة النشامى امام النمسا

الوكيل الإخباري- أشاد وزير الداخلية ، مازن الفراية، بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني الأردني "النشامى" في مستهل مشوارهم التاريخي ببطولة كأس العالم 2026 أمام منتخب النمسا.

اضافة اعلان