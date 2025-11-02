وزير الداخلية يفتتح غرفة إدارة العمليات الحدودية المتكاملة في معبر وادي عربة

06:52 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأحد في محافظة العقبة، غرفة إدارة العمليات الحدودية المتكاملة في معبر وادي عربة، التي أنشئت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لدعم الإدارة المتكاملة للحدود في المملكة.





ويأتي المشروع ضمن نهج الوزارة لتطوير إدارة الحدود وتحسين الخدمات وتسهيل حركة المسافرين وتعزيز القدرات لمواجهة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز حركة التجارة للمراكز الحدودية الأردنية: البرية والبحرية والجوية.



وأعرب الفراية، عن شكره للاتحاد الأوروبي على جهوده في تعزيز التنمية والأمن في المنطقة، مشيدا بدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنفيذ مشاريع فاعلة تتعلق بأمن الحدود، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات والمجالات، خصوصا في مجال أمن الحدود.



وأكد استمرار الاهتمام الحكومي بتأهيل المراكز والمعابر الحدودية والعمل الفاعل في تسريع حركة الأشخاص ونقل البضائع، والمضي قدما في تطوير بيئة العمل في هذه المراكز والمعابر.



من جهته، عبر سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة، عن استمرارية الدعم لتطوير المراكز والمعابر الحدودية وتأهيلها، حيث أعلن أنه سيتم تقديم دعم بقيمة 15 مليون يورو خلال عام 2026 لهذه الغايات.



بدورها أشارت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن هذا الإنجاز، الذي يندرج ضمن مشروع "تعزيز القدرات لمكافحة الجريمة العابرة للحدود في الأردن" يعكس سنوات من العمل التعاوني الهادف إلى بناء حدود أكثر أمانا وذكاء وأمنا.



وأضافت أن المشروع يمثل رؤية لا تقتصر على تعزيز إدارة الحدود فحسب، بل تعزز أيضا الاستقرار والنمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي، ومن خلال تعزيز التنسيق، وتطوير التكنولوجيا، وتحسين تبادل المعلومات بين الجهات الوطنية.



وحضر الافتتاح سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان بيير كريستوف تشاتزيسافاس، والممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبرتين، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، إلى جانب مجموعة من مسؤولي المعبر الحدودي.

