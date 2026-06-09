وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة مأدبا الجديد

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، مبنى محافظة مأدبا الجديد، بحضور محافظ مأدبا، والحكام الإداريين، ونواب وأعيان المحافظة، والمجلسين الأمني والتنفيذي، ورئيس مجلس المحافظة ورؤساء البلديات.

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وأكد الفراية، أن إنجاز هذا المبنى الحيوي، بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي وعيد الاستقلال، يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة.