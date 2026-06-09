الثلاثاء 2026-06-09 05:32 م

وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة مأدبا الجديد

وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة مأدبا الجديد
وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة مأدبا الجديد
 
الثلاثاء، 09-06-2026 04:00 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، مبنى محافظة مأدبا الجديد، بحضور محافظ مأدبا، والحكام الإداريين، ونواب وأعيان المحافظة، والمجلسين الأمني والتنفيذي، ورئيس مجلس المحافظة ورؤساء البلديات.

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وأكد الفراية، أن إنجاز هذا المبنى الحيوي، بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي وعيد الاستقلال، يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة.


واطلع على مبني المحافظة، الذي يتسم بتصميم هندسي حديث، يعتمد على الطاقة المتجددة ويراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يضمن تقديم الخدمات للمراجعين بانسيابية وسهولة.

 
 


gnews

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وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة مأدبا الجديد

أخبار محلية وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة مأدبا الجديد



 
 






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