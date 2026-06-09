وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة مأدبا الجديد

وأكد الفراية، أن إنجاز هذا المبنى الحيوي، بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي وعيد الاستقلال، يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة.
واطلع على مبني المحافظة، الذي يتسم بتصميم هندسي حديث، يعتمد على الطاقة المتجددة ويراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يضمن تقديم الخدمات للمراجعين بانسيابية وسهولة.
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