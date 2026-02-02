وزير الداخلية يقوم بزيارة غير معلنة لمركز حدود جابر

وتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية التي ينفذها الوزير بهدف تقييم الأداء على أرض الواقع، والتأكد من كفاءة الإجراءات الأمنية والإدارية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين، ومعالجة أي ملاحظات قد تؤثر على انسيابية العمل في المركز الحدودي.
