وزير الداخلية يقوم بزيارة غير معلنة لمركز حدود جابر

الوكيل الإخباري- أجرى وزير الداخلية مازن الفراية،، صباح اليوم الاثنين، بزيارة غير معلنة إلى مركز حدود جابر، للاطلاع على سير العمل ومتابعة واقع الخدمات المقدمة للمسافرين، والوقوف على جاهزية الكوادر والإجراءات المعتمدة لتسهيل حركة العبور.

