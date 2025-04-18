الجمعة 2025-04-18 10:52 م
 

وزير الداخلية يكشف عن خطوات إصدار الشهادات عبر تطبيق سند

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أرشيفية
 
الجمعة، 18-04-2025 09:15 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية إن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تسعى بجد لتطوير الخدمات الإلكترونية والحد من الضغط على مكاتبها المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

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وأضاف الفراية في منشور على صفحته في منصة "إكس" أنه اعتباراً بداية الشهر المقبل لن يتم استلام طلبات الشهادات وجاهيا في دائرة الأحوال المدنية بل سيتم ذلك عبر تطبيق "سند".


ونشر الوزير فيديو على صفحته يوضح مراحل إصدار الشهادات الرقمية من خلال تطبيق "سند" حيث يبدأ الأمر بالدخول إلى تطبيق "سند" ثم اختيار "الخدمات" ومن ثم "خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات" بعد ذلك، يتم اختيار "الشهادات الرقمية المسجلة مسبقاً" ثم اختيار نوع الشهادة المطلوبة، مثل "شهادة وفاة" أو "زواج" أو "طلاق" أو "قيد عائلي" أو "قيد فردي" وبعد تعبئة البيانات المطلوبة، يتم الضغط على كلمة "تقديم".


ويشير الفيديو إلى أنه بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ينبغي عليك إجراء عملية الدفع باستخدام الرقم المرجعي، ثم التوجه إلى "الشهادات الرقمية المسجلة مسبقاً" من ثم الى "طلباتي"، حيث ستجد الشهادة المطلوبة هناك.

 
gnews

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