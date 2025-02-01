وزير الداخلية يلتقي المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية في معبر حدود جابر

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم السبت، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب في معبر حدود جابر، وعقد الجانبان لقاء جرى فيه بحث آخر التطورات والمستجدات خصوصا ما يتعلق بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين.

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واستعرض الفراية الجهود التي قام بها الأردن لتسهيل عودة الأشقاء السوريين الى بلادهم، وكذلك التسهيلات التي اتخذتها الحكومة الأردنية بما يخدم انسيابية دخول البضائع والمواد الأساسية والضرورية لإعادة البناء في الشقيقة سوريا.



وأكد الفراية خلال اللقاء أهمية تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للأشقاء في سوريا خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في تقديم الدعم للاجئين السوريين وتسهيل إجراءات العودة الطوعية الآمنة إلى بلدهم.