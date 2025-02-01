وزير الداخلية يلتقي المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية في معبر حدود جابر

واستعرض الفراية الجهود التي قام بها الأردن لتسهيل عودة الأشقاء السوريين الى بلادهم، وكذلك التسهيلات التي اتخذتها الحكومة الأردنية بما يخدم انسيابية دخول البضائع والمواد الأساسية والضرورية لإعادة البناء في الشقيقة سوريا.
وأكد الفراية خلال اللقاء أهمية تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للأشقاء في سوريا خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في تقديم الدعم للاجئين السوريين وتسهيل إجراءات العودة الطوعية الآمنة إلى بلدهم.
وأشار إلى استمرار الأردن في القيام بدوره الإنساني تجاه اللاجئين واستعداده لتقديم كل ما يلزم حيث كان الأردن خلال السنوات الماضية ملتقى للسوريين من كل بقاع العالم مع ذويهم وقدم لهم جميع التسهيلات وسيستمر في تقديم كل ما يلزم وفي جميع المجالات، والوقوف مع الشعب السوري الشقيق ودعم خياراته وجهوده في إعادة بناء وطنه ومؤسساته.
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