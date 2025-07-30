وزير الداخلية يلتقي مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

وتم خلال اللقاء، بحث مسألة منتحلي صفة الصحفي والإعلامي، وما تمثله هذه الظاهرة من تهديد للمهنة والمجتمع، في ظل حالة عدم التنظيم التي أصابت قطاع الإعلام خلال السنوات الأخيرة.
وأكد وزير الداخلية، على أهمية تنظيم المهنة الإعلامية، مشيدًا بدورها الحيوي في خدمة الدولة الأردنية، ومعتبرًا أن صونها مسؤولية وطنية، لما لها من مكانة ووقار.
وأشار الفراية، خلال اللقاء، بأنه سيتم التنسيق مع الحكام الإداريين، على ضرورة التعامل مع أعضاء نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفقًا لأحكام القانون، وبما يضمن احترام ممارستهم المهنية وتسهيل مهامهم ضمن الأطر القانونية.
كما أوضـح الفراية، بأن تنظيم العمل الإعلامي يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة كافة، وتنسيقًا دائمًا بين الجهات المعنية، لما فيه من خدمة للوطن والمصلحة العامة.
من جانبه، استعرض نقيب الصحفيين، جانبا من الخطة الاستراتيجية للنقابة للأعوام 2025-2028، التي تتضمن محورًا أساسيًا يتعلق بتنظيم المهنة، مؤكدًا أن هذا الجهد يحتاج إلى دعم مؤسسي مستدام من الدولة وأذرعها المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يسيّر قافلة مساعدات إغاثية للمستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7
-
47 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
الضمان: (16671) اتفاقية تقسيط مبرمة مع منشآت مدينة بمبلغ إجمالي (720) مليون دينار
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
وزيرة السياحة: استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف خلال الربع الأخير من 2025
-
مفوضية اللاجئين: عودة قرابة 120 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم
-
بالصدفة مرت سيارة إسعاف .. تفاصيل انقاذ حياة طفل غرق بالمسبح
-
طرح عطاء لشراء كميات من القمح