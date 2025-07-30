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وزير الداخلية يلتقي مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

وزير الداخلية مازن الفراية
وزير الداخلية مازن الفراية
 
الأربعاء، 30-07-2025 12:16 م
الوكيل الإخباري-   التقى وزير الداخلية، مازن الفراية، في مكتبه، الأربعاء، نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.اضافة اعلان


وتم خلال اللقاء، بحث مسألة منتحلي صفة الصحفي والإعلامي، وما تمثله هذه الظاهرة من تهديد للمهنة والمجتمع، في ظل حالة عدم التنظيم التي أصابت قطاع الإعلام خلال السنوات الأخيرة.

وأكد وزير الداخلية، على أهمية تنظيم المهنة الإعلامية، مشيدًا بدورها الحيوي في خدمة الدولة الأردنية، ومعتبرًا أن صونها مسؤولية وطنية، لما لها من مكانة ووقار.

وأشار الفراية، خلال اللقاء، بأنه سيتم التنسيق مع الحكام الإداريين، على ضرورة التعامل مع أعضاء نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفقًا لأحكام القانون، وبما يضمن احترام ممارستهم المهنية وتسهيل مهامهم ضمن الأطر القانونية.

كما أوضـح الفراية، بأن تنظيم العمل الإعلامي يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة كافة، وتنسيقًا دائمًا بين الجهات المعنية، لما فيه من خدمة للوطن والمصلحة العامة.

من جانبه، استعرض نقيب الصحفيين، جانبا من الخطة الاستراتيجية للنقابة للأعوام 2025-2028، التي تتضمن محورًا أساسيًا يتعلق بتنظيم المهنة، مؤكدًا أن هذا الجهد يحتاج إلى دعم مؤسسي مستدام من الدولة وأذرعها المختلفة.
 
 
gnews

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