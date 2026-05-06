الأربعاء 2026-05-06 05:01 م

وزير الداخلية يناقش تطوير بيئة مراكز الإصلاح والتأهيل

الأربعاء، 06-05-2026 03:11 م
الوكيل الإخباري-   ترأس وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل، بحضور مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، والأمناء العامين للوزارات الممثلة في عضوية اللجنة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.اضافة اعلان


وأكد الفراية أهمية هذا الاجتماع لتحقيق التنسيق بين الأجهزة المعنية، لتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح والتأهيل، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة لمعاملة النزلاء وإصلاحهم وتأهيلهم وفق ظروف مناسبة.

وبحثت اللجنة كافة الأمور المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، والخطط المستقبلية اللازمة لتطوير هذه المراكز، ومتابعة تحسين بيئة العمل فيها، بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الوطنية والدولية.

كما عرض مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام إيجازًا حول واقع وظروف المراكز الحالية، والأساليب الملائمة لمعالجة التحديات القائمة.
 
 


