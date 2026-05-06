وزير الداخلية يناقش تطوير بيئة مراكز الإصلاح والتأهيل

وأكد الفراية أهمية هذا الاجتماع لتحقيق التنسيق بين الأجهزة المعنية، لتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح والتأهيل، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة لمعاملة النزلاء وإصلاحهم وتأهيلهم وفق ظروف مناسبة.
وبحثت اللجنة كافة الأمور المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، والخطط المستقبلية اللازمة لتطوير هذه المراكز، ومتابعة تحسين بيئة العمل فيها، بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الوطنية والدولية.
كما عرض مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام إيجازًا حول واقع وظروف المراكز الحالية، والأساليب الملائمة لمعالجة التحديات القائمة.
