وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفًا إداريًا

ويأتي هذا الإجراء بهدف إتاحة الفرصة للموقوفين للانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد دراسة ملفاتهم والاكتفاء بالمدة التي أمضوها.
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