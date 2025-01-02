وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 399 موقوفاً إدارياً

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الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية ، اليوم الخميس للحكام الإداريين بالإفراج عن 399 موقوفاً إداريا . اضافة اعلان





وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم،وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بالمدد التي أمضوها.