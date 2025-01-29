 
الأربعاء 2025-01-29 05:56 م
 

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 404 موقوفين إداريا

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
الأربعاء، 29-01-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري-   أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن ٤٠٤ موقوفين إداريا .

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وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.وذلك بعد ان تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بالمدد التي امضوها .

 
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