وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 461 موقوفا إداريا

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصهم في الإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، خاصة مع بداية العام الجديد 2026، وذلك بعد دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها في التوقيف.
-
أخبار متعلقة
-
البترا تنهي عام 2025 بتحسن سياحي وزيادة الزوار الأجانب
-
الأرصاد: الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971
-
محافظ الكرك: ردم الأودية أخطاء تنظيمية فاقمت خطر السيول في بلدة العراق
-
"المتكاملة للنقل": 7 ملايين راكب استخدموا خدمات الشركة خلال 2025
-
مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجائزة الحسن للشباب
-
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلع على مشروع "التكيف مع تغير المناخ" بالطفيلة
-
مجلس محافظة البلقاء: 81% نسبة الإنجاز بالمشاريع خلال 2025
-
ندوة في جرش حول خدمة العلم