وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا

وبحسب بيان للوزارة الأربعاء، يأتي هذا الاجراء بهدف إتاحة الفرصة لهؤلاء الموقوفين للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد ان تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بالمدد التي امضوها .
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