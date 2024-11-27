 
الأربعاء 2024-11-27 04:04 م
 

وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
الأربعاء، 27-11-2024 02:53 م

الوكيل الإخباري-   أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفاً إداريا.

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وبحسب بيان للوزارة الأربعاء، يأتي هذا الاجراء بهدف إتاحة الفرصة لهؤلاء الموقوفين للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد ان تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بالمدد التي امضوها .

 
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