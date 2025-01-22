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وزير الداخلية: 1495 موقوفا إداريا في الأردن.. بعضهم يعتدي على والديه

ت
تعبيرية
الأربعاء، 22-01-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية أسباب استمرار التوقيف الإداري في الأردن، لافتا إلى أن التوقيف يجري تطبيقه لمنع وقوع بعض الجرائم مثل الاعتداء على الوالدين.

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وقال الفراية خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن عدد الموقوفين إداريا في الأردن يبلغ حاليا 1495، وأن الكثير من الموقوفين اتخذ هذا الإجراء بحقهم بسبب عقوق الوالدين، وأن بعضهم يعتدي على والديه عندما يكون مخمورا.

 

وأضاف أن مثل هذه الحالات لا يتم وقف تطبيق التوقيف الإداري فيها لمنع وقوع الاعتداء على الوالدين.

 

وأشار إلى أنه لا يجري تطبيق التوقيف الإداري بحق أي شخص دون أي أسباب تؤكد أنه قد يؤثر على السلم العام ويهدد الآخرين في المجتمع.

 
gnews

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