وزير الداخلية: 1495 موقوفا إداريا في الأردن.. بعضهم يعتدي على والديه

وأشار إلى أنه لا يجري تطبيق التوقيف الإداري بحق أي شخص دون أي أسباب تؤكد أنه قد يؤثر على السلم العام ويهدد الآخرين في المجتمع.
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