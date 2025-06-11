وزير الدولة لتطوير القطاع العام: الحكومة مهتمة برقمنة جميع خدماتها

الوكيل الإخباري- قال وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، إن مشروع نظام إدارة وتطوير الخدمات يأتي بهدف وضع إطار وطني لتحديث الخدمات وتحسين مستويات الحصول عليها.

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وأضاف أبو صعيليك، الأربعاء، أن الحكومة مهتمة برقمنة جميع الخدمات الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم ونيل رضاهم.