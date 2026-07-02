وزير الزراعة: أكثر من مليون دينار دعم لصادرات الخضار والفواكه

12:13 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة صائب الخريسات، إنّ عدد الشركات المصدرة والمستفيدة من برامج دعم الصادرات الزراعية بلغ 19 شركة، فيما تجاوز إجمالي الدعم المصروف للمصدرين مليونا و59 ألف دينار أردني، منها نحو 5200 دينار مخصصة لدعم الشحن البحري، حتى الخميس، مبينا أن اللجنة المختصة بدعم الصادرات الزراعية بدأت أعمالها، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم لدراسة الطلبات. اضافة اعلان





وأضاف الخريسات، في بيان الاثنين، أن هناك أكثر من 500 مزارع استفادوا بصورة مباشرة من برنامج دعم الصادرات، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الدعم والتسويق الزراعي وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات الأردنية، بما يسهم في تحسين دخل المزارعين وتعزيز استدامة القطاع الزراعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.



وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج دعم الصادرات الزراعية بهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية، وتمكين المزارعين والمصدّرين من الوصول إلى أسواق جديدة، بما ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي ويسهم في زيادة عوائد المزارعين وتحفيز النمو الاقتصادي.



وأشار إلى أنه تم تمديد العمل ببرنامج دعم صادرات الخضار والفواكه الطازجة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، والذي يتضمن دعم الشحن الجوي بنسبة 50% من كلفته، ودعم الشحن البحري بنسبة 25%.



وأوضح أن البرنامج أسهم في تعزيز حضور المنتجات الزراعية الأردنية في عدد من الأسواق الأوروبية والعالمية، لافتا إلى أن أبرز الدول المستوردة شملت السويد وألمانيا وبريطانيا وكندا وهولندا والدنمارك، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة بجودة المنتج الزراعي الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.



وشدد الوزير على أن دعم الصادرات يمثل أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي، من خلال تخفيض كلف التصدير، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وتحقيق أفضل عائد ممكن للمزارعين والمصدرين، بما يرسخ مكانة الأردن كمصدر موثوق للمنتجات الزراعية عالية الجودة في الأسواق الإقليمية والدولية.





