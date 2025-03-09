وزير الزراعة: إنشاء وصيانة 153 حفيرة وسدا ترابيا

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، أن وزارة الزراعة قامت بإنشاء وصيانة 153 حفيرة وسدا ترابيا بسعة إجمالية تقدر بـ4 مليون متر مكعب.

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