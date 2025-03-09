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وزير الزراعة: إنشاء وصيانة 153 حفيرة وسدا ترابيا

وزير الزراعة خالد الحنيفات
خالد الحنيفات
 
الأحد، 09-03-2025 07:17 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، أن وزارة الزراعة قامت بإنشاء وصيانة 153 حفيرة وسدا ترابيا بسعة إجمالية تقدر بـ4 مليون متر مكعب.

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وبحسب بيان لوزارة الزراعة، أشار الحنيفات، إلى أن الحفائر والسدود تم توزيعها على عدة محافظات، حيث تم إنشاء 16 في العاصمة، و31 في المفرق، و34 في الكرك، و2 في الزرقاء، و40 في معان، و3 في مادبا، و11 في العقبة، و26 في الطفيلة، وقد تم تنفيذ هذه المشاريع في المناطق الجافة وشبه الجافة بالتعاون والتنسيق مع مربي الثروة الحيوانية والجمعيات الزراعية.

 
 
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