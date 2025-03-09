وزير الزراعة: إنشاء وصيانة 153 حفيرة وسدا ترابيا

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، أشار الحنيفات، إلى أن الحفائر والسدود تم توزيعها على عدة محافظات، حيث تم إنشاء 16 في العاصمة، و31 في المفرق، و34 في الكرك، و2 في الزرقاء، و40 في معان، و3 في مادبا، و11 في العقبة، و26 في الطفيلة، وقد تم تنفيذ هذه المشاريع في المناطق الجافة وشبه الجافة بالتعاون والتنسيق مع مربي الثروة الحيوانية والجمعيات الزراعية.
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